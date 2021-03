Prépa aux grandes écoles : dernière ligne droite pour les futurs ingénieurs

Webmaster •

Il existe deux formations de préparation aux grandes écoles en Polynésie. L’une dans les locaux de l’université et l’autre dans ceux du lycée du Diadème. Chacune d’entre elles prépare en deux ans, avec des spécialités légèrement différentes, aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs. Elles accueillent en première année de dix à quinze élèves reçus sur dossier au sortir de la terminale. Ces derniers sont issus le plus généralement de filières scientifiques. D’ici quelques semaines, ces étudiants passeront des banques de concours et tenteront ainsi d’intégrer de prestigieuses écoles. A l'issue de ces épreuves nocturnes, ils intègreront une école d'ingénieurs en métropole. Tous espèrent pouvoir mettre plus tard leurs compétences à disposition des entreprises et des administrations du fenua.