Le procès pour diffamation contre Irmine Tehei reporté

Irmine Tehei, présidente de l'Union des Femmes Francophones d'Océanie, est poursuivie pour diffamation suite à sa prise de position et son soutien à la victime présumée de viol à l'Intercontinental de Moorea. Intialement prévu ce mardi 18 août, le procès est reporté au 25 août

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Le juge instruction de l'affaire siégeait aussi ce matin au tribunal de première instance. Irmine Tehei, en tant que présidente de l'Union des Femmes Francophones d'Océanie, est poursuivie pour diffamation, à cause de sa prise de position et de son soutien à la victime présumée de viol à l'Intercontinental de Moorea, en septembre dernier.



L'enquête préliminaire ouverte pour viol et harcèlement sexuel contre les salariés suspectés de l'hôtel s'était finalement soldée par un classement sans suite, qui avait été décidé par le procureur de la République. Le procès aura donc lieu mardi 25 août prochain, à 14h.