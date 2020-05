Rentrée particulière à La Mennais

Chaque établissement scolaire du pays a dû s’adapter pour accueillir ses élèves dans les meilleures conditions. Exemple avec le Lycée-Collège La Mennais qui a rouvert ses portes ce matin.



Aiata Tarahu •

Dans cet établissement privé, 90% des élèves du secondaire devraient reprendre les cours et 75% au collège. Des effectifs qui ne se croiseront pas tous en même temps. Les cours reprennent par demi-classes. Les mesures barrières sont entièrement respectées avec différentes entrées selon les classes.À l’entrée, tous les élèves et les professeurs ont obligation d’avoir un masque. L’établissement en a mis à disposition pour ceux qui n’en avaient pas.Passage obligé aussi aux lavages des mains. Dans les salles de classe, un élève par table, pour assurer la distanciation sociale.Les élèves sont rassurés, mais pas réellement sereins. Eva est venue aujourd’hui uniquement pour récupérer ses dernières affaires.Dans un établissement où l’on compte 2000 élèves, la moitié est présente. Les terminales notamment pour qui les examens du bac n’auront pas lieu. L’attribution du diplôme se fera en fonction des notes obtenues dans l’année, soit en contrôle continu.Les élèves seront accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi est réservé au nettoyage des bâtiments. Toutes les salles seront désinfectées.