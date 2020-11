Rentrée scolaire : les syndicats peu convaincus par les mesures de prévention

La fédération des parents d’élèves milite pour une suspension des cours là ou les syndicats enseignants redoutent le peu d’efficacité des mesures annoncées.



Lundi 9 novembre, les élèves retrouveront le chemin des établissements scolaires à l’issue de quinze jours de congés. Ce retour en cours ne va pas sans poser quelques angoisses aux parents. Le ministère de l’éducation a présenté son plan d'action pour cette rentrée. Il s’agit notamment de déployer des mesures de prévention avec pour objectif de sécuriser au maximum les élèves face au risque sanitaire. Les parents d'élèves et les syndicats tiquent un peu, ils considèrent que ces mesures sont insuffisantes et sont peu convaincus, voire inquiets.Christelle Lehartel, ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports