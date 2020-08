Les mesures de prévention sont observées dans tous les établissements, y compris dans les îles épargnées par le coronavirus.



Une rentrée sous le signe du virus, partout dans les archipels

En attendant le point presse que tiendra jeudi la ministre de l’éducation Christelle Lehartel, la rentrée s’est poursuivie dans tous les établissements scolaires de Tahiti et des archipels. Rien qu’ aux Iles Sous Le Vent, 4 500 élèves et 230 enseignants ont retrouvé le chemin des établissements d’enseignement primaire et secondaire. Partout la menace du covid est prise très au sérieux, y compris dans les îles où il n’a pas encore été signalé. Toutes les mesures édictées par la Direction de l'enseignement sont suivies à la lettre.Petit tour d’horizon de cette rentrée atypique aux Marquises, aux Tuamotu et aux Iles Sous le vent :