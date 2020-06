A la veille de la reprise des classes avec l'effectif total des enfants, certains parents ne cachent pas leur inquiétude. Comment reprendre une scolarité normale, sans la peur du virus ?

Lucile GUICHET-TIRAO •

Retour à l’école : entre excitation et angoisse.

Mardi 2 juin, l’école reprend normale ment. Plus de distanciation dans les classes et le port du masque seulement recommandé pour les enfants et les enseignants. Comment parents et enfants se préparent-ils à ce rentrée exceptionnelle ? Le reportage à Mataiea de Nicolas Suire et Mirko Vanfau.