Coupures d’eau et risques d’incendies élevés sont les principales conséquences de l’absence de pluies.



La saison sèche joue les prolongations

La saison sèche joue les prolongations. Voila des semaines que des secteurs entiers de Tahiti et de certaines îles n’ont pas vu une goutte de pluie. Cette sècheresse pose problème aux agriculteurs et a aussi pour conséquence l’épuisement des réserves contenues dans les citernes de captage et de rétention de certaines communes. Pour faire face à la raréfaction de l’eau, les municipalités de Faa’a et de Mahina sont ainsi contraintes de restreindre la distribution en procédant à des coupures intermittentes. De leur côté, les pompiers sont en alerte car les risques d’incendie sont sévères.