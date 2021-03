Solidarité : 500 paniers repas distribués aux SDF de Papeete

ET/H.H/H.L •

« Abolir la pauvreté et faire cesser la souffrance », l’une des cinq initiatives de la Communauté du Christ. Ce matin, ses membres aidés de ceux de l'association Te Torea ont ainsi distribué pas moins de 500 paniers repas à des SDF qui sillonnent les rues de la capitale.

Tôt ce matin, la préparation de ces centaines de paniers a mobilisé les volontaires de la communauté du Christ au centre Tarona, près du rond-point de la base navale. Dans les casse-croûte, "du jambon, et des crudités", explique Teani Bennett, le coordinateur du centre Tarona. Et dans chaque panier, "une bouteille d'eau et une bouteille de jus", ajoute-il. Cela paraît peu mais cela représente beaucoup d'implication et surtout beaucoup d'argent.

"Pas assez d'argent"

Vers 10h30, aux côtés de professionnels de l’association Te Torea, les bénévoles ont circulé en différents points de la ville comme le parc Bougainville puis les centres d’hébergement et les foyers d’accueil.

Plus qu'une distribution de panier, c'est aussi une marque d'attention donnée à ces gens sans domicile fixe. Un geste dont ils sont bien conscients, mais qui pourrait aller plus loin selon eux. "Je suis très contente de cette aide, mais on a besoin de beaucoup plus d'aide", déclare Vahina, bénéficiaire de ce don, "car le gouvernement ne fournit pas assez d'argent pour aider ces associations justement pour promouvoir l'aide aux SDF".

En d'autres termes, elle espère davantage d'aide des pouvoirs publics pour suppléer l'initiative privée. Et Vahina ajoute qu'en ville, en plus de l'oeuvre des confessions et du Père Christophe, "des restaurateurs offrent leurs invendus de la journée aux SDF" au lieu de les jeter.

Sensibilisation

Fare Ute, parc Bougainville, place Toata, des points stratégiques de cette distribution hors norme. Pas pour Malia Tialetagi, responsable de rue de l'association Te Torea, qui a "l'habitude de collaborer avec les confessions pour distribuer des repas aux SDF...Ils l'attendaient avec impatience suite au travail de sensibilisation effectué en amont", précise-t-elle.

Elle ajoute la distribution continuera dans "les lieux de squat, car tous les SDF ne sont pas au rendez-vous".

