Solidarité, les bénévoles covid en formation

La plate-forme « Benevolescovidpf.com » créée par le pays pour fédérer les actions de bénévolat connaît un beau succès. Environ 950 personnes se sont inscrites à ce jour. Des formations sont mises en place pour les aider à intervenir.



17 bénévoles formés aujourd'hui

Faire le lien

Ils sont secouristes, médecins, choisis pour leurs profil en action sanitaire, en tout 17 volontaires pour aider pendant cette crise du coronavirus. Ce matin il ont reçu une formation. Ils seront chargés d'assurer un suivi régulier « médico social » de toutes les structures accueillant des personnes âgées, considérées fragiles face à la pandémie de covid 19. Environ 70 structures sont concernées.Le but est de faire le lien avec les gérants de ces structures pour mieux anticiper les besoins et les problèmes. Les bénévoles bénéficient d’une formation d’un après midi et ils feront des observations, des préconisations, pour rendre l’accompagnement des personnes âgées en structures de vie plus facile. Leur mission est à durée indéterminée, tant que la crise est là.Demain 13 bénévoles du secteurs Paea - Punaauia – Faa'a. Objectif : faire de la prévention pour éviter la situation grave des EHPAD comme en métropole.