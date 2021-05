Taiarapu-Ouest : un séminaire en faveur des jeunes et de la famille

Ce lundi 24 mai, la commune de Taiarapu-Ouest organise un séminaire en faveur des jeunes et de la famille. Sept confessions religieuses y participent et seront réunies autour de plusieurs thèmes de réflexion notamment vis à vis de la jeunesse et des problèmes de drogue

En ce lundi de Pentecôte, la commune de Taiarapu-Ouest organise à Vairao un séminaire en faveur des jeunes et de la famille. Sept confessions religieuses de Toahotu, Vairao et Teahupoo seront présentes et représentées par des pasteurs, des diacres ou des responsables d'église. Ils seront réunis autour de plusieurs thèmes de réflexion notamment vis à vis de la jeunesse : quelle vision spirituelle de l'église dans la vie communale ? Comment peut-on travailler ensemble pour lutter contre la délinquance, les bagarres de rues, les nuisances ?

Parmi les problèmes relevés dans la commune : celui de la drogue. "Depuis la fin de l'année 2020, il y a eu une remontée de la délinquance et on a eu vraiment beaucoup de soucis pour calmer les jeunes. On a essayé de voir d'où venait ce problème : la plupart ce sont des jeunes qui touchent à la drogue, et pire, aujourd'hui, certains touchent à l'ice", explique le maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin.

Selon le tavana, ce phénomène ferait suite au confinement et la perte d'emplois des parents. "Les parents ne savent plus quoi faire avec leurs jeunes, qui vont se promener au bord de la route et dérangent d'autres jeunes, puis créent des soucis avec tous les autres habitants de la commune". L'objectif de ce séminaire est de travailler avec les différents dirigeants des églises afin de "trouver des solutions pour aider ces familles et ces jeunes".

