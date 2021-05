Taiarapu-Ouest : un séminaire sur la délinquance

La commune de Taiarapu-ouest a consacré une semaine au thème de la délinquance. 47 sorties pour trafics et bagarres ont été enregistrées en 2020, dix fois plus qu’en 2019. Le maire délégué de Vairao revient sur ce qu'il est ressorti de ce séminaire.

Jonathan Tarihaa, le maire délégué de Vairao, a rencontré cette semaine les 49 associations qui oeuvrent pour les jeunes. "On a des activités physiques, culturelles à mettre en place. Sur l'emploi également et l'insertion professionnelle qui sont importants aussi. Nous avons également travaillé sur l'agriculture. Il nous reste à voir du foncier pour qu'on puisse au maximum accompagner nos jeunes et les former également", explique le tavana délégué qui prépare aussi 2024 et les JO.