Tamahere est bien arrivé en Nouvelle-Zélande

Le jeune Tamahere est arrivé ce 10 novembre (date de Tahiti) en Nouvelle-Zélande. Grâce à un élan de solidarité, ce petit garçon atteint d'une myopathie dégénérative, va pouvoir réaliser son rêve de toucher la neige.

LGT •

A 13 ans, Tamahere Tihata rêvait de pouvoir toucher la neige. Atteint d'une myopathie dégénérative qui gagne du terrain, les conditions de voyage s'étaient compliquées pour lui.

Mais grâce à un élan de solidarité, son rêve est en passe de se réaliser. L'argent récolté grâce à une cagnotte et un concert ont permis de financer les billets d’avion, le véhicule de transport médicalisé et l’hébergement spécialisé.



Tamahere est arrivé ce 10 novembre en Nouvelle-Zélande, où il a été accueilli par la communauté maorie : Avec sa famille, il a prévu de se rendre sur l’île du Nord dans la station de ski de Whakapapa.



Les myopathies sont des maladies qui touchent les muscles. Il en existe plus de 300 sortes. Certains médicaments peuvent en atténuer les symptômes ou retarder l'avancée de la maladie, mais elles ne se guérissent pas.

On estime qu'environ 200 personnes sont atteintes d'une myopathie ou d'une maladie génétique rare, en Polynésie.