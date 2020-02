Tarifs bancaires en Polynésie française : nouvelles baisses dès 2020

L'accord de modération triennal signé vendredi entre Dominique Sorain et les représentants des établissements bancaires, vise à poursuivre les efforts en matière de réduction de l'écart constaté entre les tarifs pratiqués par les banques en Polynésie française, et en métropole.

renforcer l’effectivité et promouvoir le droit au compte

renforcer l’accès des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels aux services bancaires et d’en faciliter l’usage

développer des mécanismes de détection et de traitement précoce des difficultés de leurs clients afin de mieux prévenir le surendettement

Le Haut-Commissaire de la République Dominique Sorain, les représentants des établissements bancaires et l’Office des postes et télécommunications (OPT), avec l’appui de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM), ont signé ce vendredi un nouvel accord de modération des tarifs bancaires.Cet accord triennal porte sur la modération des tarifs bancaires. L’objectif est de poursuivre la réduction des écarts moyens constatés entre la Polynésie française et la métropole, tout en renforçant de l’action des banques en faveur de l’inclusion bancaire et de la clientèle fragile.Les banques polynésiennes et l’Etat ont convenu d’une baisse sur trois lignes tarifaires importantes. Ces mesures entreront en vigueur de manière échelonnée :Concernant le groupe OPT, malgré les contraintes financières liées à l’exploitation de son réseau de proximité, il accepte de borner pendant 3 ans, la progression de certains tarifs.Dans le prolongement de ces efforts, les parties se sont accordées pour que l’écart avec les tarifs métropolitains se réduise d’au moins 21% sur la période 2020-2022. A ce titre, la réduction de l’écart résultant des modérations tarifaires mentionnées dans l’accord est de 6,2% en 2020.Pour répondre à un engagement fort du Président de la République et à une volonté commune de renforcer leur action en faveur de la clientèle fragile, les banques locales et le Groupe OPT, ont pris l’initiative d’adopter une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.Par cette charte, les établissements de crédit s’engagent à mettre en place des mesures visant à :Le Haut-Commissaire a demandé aux établissements de réaliser un effort concourant à une réelle modération des tarifs des services participant à la lutte contre la vie chère et à l’inclusion des populations les plus fragiles en Polynésie française.L’observatoire des tarifs bancaires piloté par l’IEOM suivra régulièrement l’application du présent accord de modération tarifaire. L’observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) exercera un suivi des engagements pris en matière d’inclusion bancaire des populations fragiles.Cet accord de modération s’inscrit dans la continuité de l’accord triennal signé le 8 décembre 2014. Au terme de trois années d’application de l’accord de 2014, la moyenne pondérée des tarifs appliqués par les banques locales s’est abaissée de 75,5% par rapport au 1er avril 2014. L’objectif d’une diminution d’au moins 50% de l’écart entre les moyennes tarifaires métropolitaines et celles en Polynésie française a donc été atteint.