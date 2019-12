Téléthon, le lycée du diadème organise une vente de T-shirts

En Polynésie française, près de 200 personnes souffrent de maladies rares. Dans le cadre du Téléthon, les élèves de 2e année de BTS du Diadème participent comme chaque année, à leur manière, à la levée de fond.

Polynésie la 1ère (MLSF), Caroline Farhi, David chang •

La lutte contre les maladies génétiques, c'est la mission première du Téléthon, il en sera question vendredi et samedi. L’an dernier, 12 millions cfp avaient été collectés. En Polynésie française, près de 200 personnes souffrent de maladies rares, et pour faire avancer la recherche, les élèves de 2e année de BTS du Diadème participent comme chaque année, à leur manière, à la levée de fond.Les lycéens s'investissent depuis plusieurs semaines dans la préparation du Téléthon. Il faut penser à tout pour la bonne cause. "Sur l'aspect humain, c'est important d'aider ceux qui sont dans le besoin", confie Mickael, élève de BTS.Leurs professeurs les ont accompagnés tout au long pour bien comprendre l'action de solidarité à laquelle ils participent. "Cette prise de conscience est faite dès le départ", précise Christelle Lecléach Monnier, enseignante. Les préparatifs terminés, il reste à faire participer le reste du lycéen. Rien n'est encore gagné même si on trouve toujours de bons samaritains. "Il faut qu'on donne l'exemple, on doit emmener les jeunes vers la solidarité vers l'accompagnement de la recherce", explique Philippe Beuchot-proviseur du lycée du Diadème.