Les élèves du CJA de Papeete produisent depuis 2 ans un fertilisant à base de déchets de poissons. Un produit biologique qui sert à la filière agriculture du Centre des Jeunes Adolescents. La poudre est aussi vendue aux particuliers et aux communes.



Axelle Mésinèle

©Axelle Mésinèle

Ce mercredi 9 décembre, le Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française a organisé une visite pour faire découvrir aux représentants des municipalités, la méthode utilisée par les élèves. Cet engrais produit pourrait être utilisé dans les potagers, jardins et pépinières communales. Les légumes, fruits et herbes aromatiques seront ainsi produits en réduisant la part de pesticides et d’entrants chimiques.Le centre des jeunes adolescents a mis 2 ans pour élaborer "La" recette parfaite de fertilisant en poudre, explique Heifara Lanteres, le directeur du Centre des jeunes adolescents de Papeete.Résultat, des salades bien vertes et des tomates bien juteuses. Environ 400 kg de déchets de poissons sont récupérés chaque semaine. Francis Ching est fondateur de la poissonnerie Vini Vini, sa société fournit les carcasses de poisson.Outre le fertilisant, le CJA produit un engrais liquide. Prochain défi, une bourraponie à base de bourre de coco et de poudre de poissons.