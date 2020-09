Une jeune polynésienne à Miss Bretagne

Miss France c’est certes un rêve de petite fille, mais c’est aussi pour moi un moyen de partager ma passion pour la gastronomie et l’entrepreneuriat, une femme ne doit jamais dans sa vie se limiter, elle doit rester ambitieuse et vivre comme elle l’entend, qu’elle soit mère de famille, sportive de haut niveau, cheffe d’entreprise, passionnée d’art, engagée dans des associations, infirmière ou hôtesse de caisse...



Elle doit vivre avec passion pour ce qu’elle fait. Et c’est ces femmes qui chaque jour se dépassent et se surpassent que j’aimerais promouvoir et soutenir si j’étais élue Miss France.



Mon rêve après cette belle aventure est de continuer évidemment dans l’entrepreneuriat et également de créer un fond d’investissement dédié aux femmes qui veulent créer leur entreprise.