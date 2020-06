Va'a : vive les mariés !

Ils devaient s'unir en avril dernier mais la crise sanitaire est passée par là et a retardé leur union. Rodolphe Apuarii, le président de la fédération tahitienne de va’a, et Tutu Maamaatuaiahutapu, présidente de l’association Hawaiki Nui va'a, se sont mariés ce mardi 16 juin.

Suliane Favennec •

Ils sont dits oui pour l’éternité ! Rodolphe Apuarii, le président de la fédération tahitienne de va’a, et Tutu Maamaatuaiahutapu, présidente de l’association Hawaiki Nui va'a, se sont mariésce mardi après-midi, à la mairie de Pirae.



Le mariage a été célébré par le maire Edouard Fritch. Rodolphe Apuarii et Tutu Maamaatuaiahutapu devaient se marier au mois d’avril mais la COVID-19 est passé par là. La crise sanitaire et le confinement ont retardé leur union. Vive les mariés….