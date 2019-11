Violences intrafamiliales : Quelles origines ?

Les violences intrafamiliales sont trois fois plus élevées en Polynésie qu'en métropole. L'université de la Polynésie française organisait mardi 12 novembre un colloque pour tenter de répondre aux questions qui entourent ce phénomène.

Polynésie la 1ère •

Violences intra familiales quelles origines ?

Le fenua est trois fois plus concerné par les violences intrafamiliales que la métropole. Pour tenter de comprendre le phénomène, l'université de Polynésie organise un colloque sur trois jours avec des chercheurs venus de tout le Pacifique.Le but de cette rencontre est également de savoir si la problématique est commune aux Pays insulaires. Un des plus grands facteurs générateur de violences selon les chercheurs : la dépendance affective et économique, dans les cas par exemple où toute une famille ne survit qu'avec un salaire.Le reportage de Florence O'Kelly et Marcel Bonno :