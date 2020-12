Téléthon : Les dons dépassent les estimations

La coordination du Téléthon en Polynésie avait tablé sur 3 millions, trois fois moins que l'an dernier, en raison de la crise sanitaire.

Tiana Valencourt •

« C'est déjà bien, ce sera mieux l'année prochaine ! »

Les premiers résultats du Telethon 2020 nous portent à croire que l’on devrait dépasser l’objectif des 3 millions de dons que se sont fixés les organisateurs, en cette année spéciale du fait du COVID 19 et en dépit des nombreuses manifestations qui ont du être annulées.Les promesses de dons par téléphone au 44 36 37 se sont clôturées hier soir. On estime à 4 millions la somme de dons reçus. Maintenant, il s’agit pour l’organisation de récupérer tous les dons récoltés entre Tahiti et moorea, et Ua Pou. Manutea gay, membre de la coordination Telethon Polynésie, tient à féliciter la participation des scolaires. Cette année au moins 4 établissements ont joué le jeu et se sont mobilisés pour le Téléthon.