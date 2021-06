Théâtre en reo Tahiti : "‘O Morito ta'u vahine" jouée et adaptée localement

Polynésie la 1ère ; SD •

La productrice et organisatrice de concert et de « one man show », Sonia Aline, propose une adaptation de l’une des pièces les plus jouée au monde « Ma femme s’appelle Maurice ». Une comédie drôle et hilarante traduite et adaptée en langue tahitienne « O’ Morito Ta’u Vahine ».

« 'O Morito ta’u vahine », « Ma femme s’appelle Maurice », une comédie hilarante jouée et traduite en langue tahitienne qui se tiendra les 2 et 3 juillet à 19h30 dans salle Manu Iti à Paea.

La comédie française écrite et mise en scène par Raffy Shart, Ma femme s’appelle Maurice, jouée dans plus de 50 pays adaptée en Reo Tahiti. La première pièce traduite en tahitien depuis 29 ans !

La pièce de théâtre, la plus jouée au monde!

Jouée dans plus de 50 pays en différentes langues dans les 4 coins du monde, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et aussi reprise au cinéma, "Ma femme s’appelle Maurice" est une pièce de boulevard définitivement culte !

L’histoire est une triangulaire classique du genre vaudeville : le mari, la femme, la maîtresse… Jusqu’où un homme peut-il cacher sa liaison à sa femme quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ?

Une comédie fédératrice rassemblant toutes les générations

Les petits comme les grands seront séduits par la finesse, l’originalité, l’humour et le jeu d’acteur unique composé d’une grande partie de la scène audiovisuelle de Polynésie. Une pièce non seulement jouée, mais aussi chantée et dansée par de talentueux artistes du fenua !

Sept comédiens locaux relèvent le défi

Christopher Prenat, Tamatoa Kautai, Sonia Gibson, Tepa Teuru, Rocky Gobrait, Vaitea Tauraa et Merehau Cugnet

Le résumé Tihoti est un mari volage qui vit au crochet de sa femme Marina, issue d'une famille aisée. Sa maîtresse Katia, excédée par ses promesses non tenues, menace de tout dévoiler de leur liaison. S'ensuit alors une série de quiproquos et d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres, qui mettront à mal les élucubrations et autres stratagèmes de Tihoti pour chasser sa maîtresse...

