Un tour de l’île pour le cancer du sein 

C’est une initiative du collectif Rainbow Ohana. Le départ a été donné au PK24 à Paea ce dimanche 22 décembre. Ils sont au total 8 équipes de 3 à 4 coureurs à se relayer tous les 15 kilomètres. L’objectif est de faire mieux que les 12h et 12 minutes de l’an passé.

Polynésie la 1ère (MLSF), Ismaël Tahiata •

Paea au PK 24. C’est d’ici que s’est élancé le premier trio : deux personnes à pieds et une à vélo. Le départ a été donné à 6h, ce samedi matin. Chaque groupe de trois va parcourir 15 km et tous les 5 km, les participants auront un ravitaillement.Cette initiative vient du collectif Raimbow Ohana, la famille arc en ciel. Il ne s'agit pas d'une association mais d'un groupe d’amis, de cousins, de frères et sœurs qui font du sport ensemble depuis très longtemps. Au fil du temps, le groupe s’est agrandi. L’année dernière, ils avaient mis en place ce tour de l’île pour soutenir les femmes qui ont le cancer du sein. Une action qu'ils ont décidé de réitérer cette année. Parmi les participants, Christina atteinte de cancer. Elle a couru le premier trancon.Christina était accompagnée de ses amies, Maruia et Laiza. "Le temps était vraiment favorable, c'était super", confie Maruia.L’an passé, ils avaient parcouru le tour de l’île en 12h12. Cette année, ils sont bien partis pour battre leur chrono ne serait-ce que de quelques minutes. Pour l’instant le soleil ne tape pas encore, mais ils espère un peu de pluie en fin de journée pour leur faciliter la tâche...