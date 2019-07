FR : Travaux sur le pont de Punaruu : les automobilistes craignent la rentrée scolaire Travaux sur le pont de Punaruu : les automobilistes craignent la rentrée scolaire

Un peu plus de 30 millions, c'est le coût des travaux du viaduc de la Punaruu. Et Ils sont des milliers à prier le Ciel chaque jour pour que la rénovation soit achevée à temps. Les travaux devraient prendre fin avant la fin des vacances scolaires.Car en période scolaire, la route de la côte Ouest est un calvaire alors que le trafic est réduit à son maximum. Le problème : c'est qu'il n'y a toujours pas de route de dégagement, malgré les promesses de tous les responsables politiques depuis 30 ans. Le système de bricolage a atteint ses limites. Le reportage de Stéphane Ratinaud et Hubert Liao.