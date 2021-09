Trois élèves du lycée hôtelier en lice pour le concours national du meilleur apprenti de France

Trois élèves polynésiens du lycée hôtelier de Tahiti représenteront la Polynésie au concours du meilleur apprenti de France dans trois catégories. Avant le grand départ, les candidats s'entraînent dans les cuisines.



Kailee partira dans deux semaines en France, c’est la dernière ligne droite et le travail des derniers jours lui rappelle que l’échéance est proche :

Elle joue avec les saveurs : jus de de pamplemousse, de cranberry, sirop de gingembre… pour un résultat précis : « le moulin rouge ».

Elle détient cette passion pour les boissons de sa mère, qui a fait des études de barmaid.

Je pense qu’on devrait avoir le même niveau. On a tous obtenu une médaille d’or au concours régional, mais je préfère rester focalisée sur moi et me dire que c’est moi qui vais gagner

Kaili TEIVAO, 1ère année BTS management