Trois Rafale et un A 400M dans le ciel polynésien en juin

A l'occasion d'une mission d'entraînement baptisée Heifara, l'armée de l'air va déployer six appareils de combat et de soutien à Tahiti en juin prochain.

Christophe Marquand •

Le site d'actualité aéronautique et spatiale Air et cosmos révèle que l'armée de l'air va projeter dans le ciel polynésien en juin prochain une flotille de six appareils à l'occasion d'un exercice stratégique baptisé Heifara.

Trois exemplaires du bombardier d'attaque multifonctions Rafale, fleuron de Dassaut industrie, seront déployés à cette occasion aux côtés de deux Airbus 330 MRT, avions de ravitaillement en vol, et d'un Airbus A 400M Atlas, avion de transport.

Si l'Airbus A 400M est déja connu en Polynésie pour s'être posé à Tahiti Faa'a en avril 2020 au plus fort de la pandémie lors du confinement, la plateforme aéroportuaire n'a jamais accueillie autant d'appareils militaires.

Au retour de sa mission dans le Pacifique sud, la flotille devrait faire escale à Hawai.