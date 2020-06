Quel avenir pour Makatea ?

Entre un héritage douleureux et une vie de labeur, la population de Makatea s'interroge sur son avenir.

Polynésie la 1ère (IB) •

L'avenir de Makatea divise : certains aimeraient voir revenir l'industrie du phoshate mais cette fois-ci au profit des habitants et propriétaires terriens, tandis que d'autres craignent les dégats environnementaux mais aussi sociétaux que cette industrie, avec des moyens modernes, pourraient causer.

Pendant près de 60 ans, de 1907 à 1966, l'atoll de Makatea, situé dans les Tuamotu, a été exploité pour son phosphate. Des sociétés australiennes, japonnaises et européennes y étaient installées pour extraire, à la force des bras des travailleurs, le précieux minerai. 11 millions 300 000 tonnes de phosphate ont ainsi été extraites. Aujourd'hui, l'île ressemble à un gruyère et elle peuplée d'une centaine d'âmes à peine, contre plus de 3 500 habitants à l'époque du phosphate. Après l'arrêt de l'exploitation, les travailleurs sont rentrés chez eux et les sociétés sont reparties avec une partie du matériel ; le reste ayant été laissé là, gisant depuis sous la végétation. Les aménagements du port et du quai ont quant à eux été détruits. Depuis, Makatea peine à se relever. Peu touristique, l'atoll vit principalement de la pêche et du coprah.