Fermeture du collège de Rangiroa pour cause de covid

Le collège de Rangiroa ferme ses portes pour une durée de 7 jours. Un cas de covid a été détecté dans l’établissement. Les élèves internes restent sur place. Le Cetad de Tiputa reste quant à lui ouvert.





DC avec communiqué présidence •

Communiqué de la présidence :Pour des raisons sanitaires, le collège de Rangiroa n’accueillera pas les élèves externes et demi-pensionnaires à compter du vendredi 13 novembre pour une durée de 7 jours.L’établissement reste ouvert pour les personnels afin d’assurer le suivi pédagogique et pour les internes avec un dispositif d’isolement pour les cas positifs covid+.Le CETAD de Tiputa reste ouvert à l’ensemble des élèves et des personnels.