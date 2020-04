Un barbecue pour les personnes sans domicile fixe confinées

Ce dimanche 5 avril, un barbecue a été offert aux SDF confinés. Un moyen de renforcer les liens et d’éviter les tensions entre ces personnes qui vivent 24h sur 24h les uns sur les autres.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Un barbecue communautaire pour les personnes sans domicile fixe confinées, en ce dimanche ensoleillé. Il était organisé vers midi dans les trois centres qui accueillent les SDF de Papeete c'est-à-dire la salle Ateivi, la salle Maco Nena et le gymnase du lycée Paul Gauguin.



L’objectif de ce barbecue est de renforcer les liens entre les SDF qui vivent confinés depuis deux semaines et demie déjà. Les règles sont les mêmes : les SDF se responsabilisent et mettent la main à la pâte en préparant eux-mêmes le repas. Poulets, charcuteries, salades russes et de riz au menu mais surtout un beau moment de partage en ces temps de crise.