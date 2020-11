Ventes pyramidales : quand les victimes parlent

Des arnaques qui touchent des centaines de personnes en Polynésie.

Polynésie la 1ère

Tiare (nom d'emprun), victime de ce système, a perdu toutes ses économies. Elle témoigne : "on a été arnaqué, et ce qui m'a fait le plus mal c'est que j'ai invité des personnes proches de ma famille et elles ont été victimes tout comme moi".Les ventes pyramidales sont interdites depuis 2013 en Polynésie. L'assemblée a voté jeudi dernier un texte qui alourdi les sanctions encourues : celui-ci prévoit une amende pouvant atteindre 35,8 millions de Fcfp (ou 10% du chiffre d’affaires du réseau pyramidal) et une peine de deux ans d'emprisonnement.