Vincent Lambert est mort

"Tué par raison d'État"

Vincent Lambert, décédé jeudi 11 juillet au CHU de Reims, dans la Marne, était devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie. Pour son neveu, qui militait pour l'arrêt des traitements, c'est un soulagement."C'est le rationnel qui prend le dessus", assure François Lambert. Vincent Lambertétait tétraplégique et en état végétatif depuis 2008 après un accident de la route. Les traitements d'hydratation et d'alimentation qui le maintenaient en vie ont été arrêtés le 2 juillet dernier.Durant des années, la famille de cet ancien infirmier n'a jamais cessé de se déchirer, car Vincent Lambert n'avait pas rédigé de directives anticipées. Par la voix de leurs avocats, les parents évoquent un crime d'État et se sont toujours opposés aux décisions des médecins.

"Vincent est mort, tué par raison d'État et par un médecin qui a renoncé à son serment d'Hippocrate", assurent les avocats.