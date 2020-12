20 Désanm : quel programme dans les communes ?

Malgré les conditions sanitaires, la Fèt Kaf aura bel et bien lieu ce dimanche 20 décembre à La Réunion. Les rassemblements n’étant pas possibles, les communes ont dû repenser le format de cette commémoration.

MH •

Cette année, pas de grands rassemblements de programmés pour la Fèt Kaf ce dimanche 20 décembre dans les communes de La Réunion. En revanche, des programmes adaptés à la situation sanitaire sont proposés. A Saint-Denis, le traditionnel défilé et les concerts sont remplacés par des Kabars dans 20 quartiers de la ville.

Dans le chef-lieu de La Réunion, le 172ème hommage aux ancêtres aura lieu au Cimetière de l'Est, contrairement aux autres années où la cérémonie se déroulait à la Pointe des Jardins du Barachois. Les kabars auront lieu de 14h à 17h dans les quartiers concernés de la ville. Des ateliers généalogiques ou autour de la connaissance de pratiques telles que le Maloya seront proposées aux Dionysiens.

Une "Karavan Maloya" au Port

La ville du Port a prévu un concert itinérant dans neuf quartiers de la commune. La tournée commencera à 10h à la maison de quartier à Evariste de Parny et s’achèvera à la médiathèque Bakoko à 19h. La "Karavan Maloya" passera aussi par Ambroise Paré, en face du Centre Social Paulette Lacpatia, à Flora Tristan, à Bataille Coa, à la Zup terrain synthétique, par la RN4 et par la Rivière des Galets.



Cérémonie et musique à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul organise de nombreuses manifestations dans le cadre des célébrations du 20 Désanm. Les manifestations culturelles de dimanche se dérouleront dans plusieurs lieux de la commune : aux stèles en mémoire des premiers habitants, au cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, au jardin de la Liberté, aux monuments du cimetière des esclaves et à la tombe de Delphine Helod. Maloya et Fonker seront au programme. La cérémonie commémorative aura quant à elle lieu à partir de 10h au cimetière des esclaves. Un concert connecté est également prévu de 18h à 20h30.

D’autres événements sont prévus sur tout le weekend, mais aussi après. Il y aura notamment une exposition à l’espace culturel Sudel-Fuma du 21 décembre au 22 janvier et des projections de documentaires samedi 19 décembre au ciné Cambaie.



Pas de grande cérémonie à Saint-Joseph

Le traditionnel hommage aux ancêtres et aux engagés se fera en comité restreint cette année à Saint-Joseph. La ville doit également dévoiler une sculpture de l’artiste François Nicolle. En revanche, à partir de 15h, la ville diffusera un concert sur sa page Facebook. Cinq artistes locaux doivent se produire, à savoir Ti Prince, Maïko, Seb, Kultur Flamboyant et le groupe Maronaz.

Dans sa conférence de presse du 4 décembre, le préfet de La Réunion Jacques Billant avait indiqué que les festivités se tiendraient sous la forme d’un "temps commémoratif avec un public restreint, masqué et si possible assis". Les expressions artistiques ont dû être adaptées aux recommandations émises par le ministère de la Culture et il a précisé que les défilés n'étaient pas possibles.