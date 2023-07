70 mesures annoncées lors du Comité interministériel des outre-mers : les réactions des élus réunionnais

Après le Comité interministériel des outre-mers (CIOM) qui s'est tenu ce mardi 18 juillet à Paris, les élus locaux ont réagi aux annonces du gouvernement pour les territoires ultramarins.

Mardi 18 juillet 2023, après plusieurs reports, le Comité interministériel des Outre-mers (CIOM) s'est enfin tenu à Matignon à Paris. Une vingtaine de ministres ont préparé 70 mesures qui constitueront les orientations pour les territoires ultramarins pour les années à venir.

Parmi ces mesures, la réforme de l'octroi de mer, la gratuité des manuels scolaires, la mise en place d'une continuité funéraire entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer...

Plusieurs élus de La Réunion ont aussitôt réagi à l'éventail de mesures énoncées lors de ce CIOM très attendu.

La réaction de la députée Emeline Kbidi sur Réunion La 1ère :

Pour Jean-Hugues Ratenon, "beaucoup de réchauffé"

Parmi eux, le député Jean-Hugues Ratenon, qui il y a quelques jours, s'alarmait de la cherté de la vie à La Réunion et invitait l'auteur de rapports sur les prix en outre-mer, Christophe Girardier, à analyser la situation et proposer des solutions.

Pour Jean-Hugues Ratenon, il y a "beaucoup d'annonces mais beaucoup de réchauffé". Par exemple, les 10 millions d'euros pour la filière fruits et légumes, déjà annoncés précédemment par la Première ministre Elisabeth Borne lors de sa visite à La Réunion récemment. "Les agriculteurs sont en difficulté et attendent toujours", fait-il remarquer.

"Quelques petites avancées"

Il reconnaît malgré "quelques petites avancées qu'on ne peut pas nier" notamment en ce qui concerne la continuité territoriale pour les étudiants ou pour les décès, dans le domaine du logement...

"Mais ce qu'on attendait, ce ne sont pas de petites avancées, mais des grandes avancées compte tenu des difficultés que nous rencontrons" Jean-Hugues Ratenon, député

Il attendait notamment des mesures concernant l'évolution statutaire des territoires d'outre-mer. "Rien sur une réforme de la Constitution", regrette-t-il.

Pour Philippe Naillet, de "nombreuses attentes insatisfaites"

Pour un autre député de La Réunion, Philippe Naillet, ce CIOM "manque de propositions concrètes et significatives pour accompagner notre territoire suite aux différentes crises" et parle de "nombreuses attentes insatisfaites" notamment en ce qui concerne "la réduction de la fracture sociale et des inégalités", "le système de santé réunionnais en difficulté financière" ou encore le "renforcement des moyens pour les services publics".

Il salue en revanche plusieurs propositions "comme le renforcement des moyens pour le contrôle de la concurrence, l’adaptation des normes et la facilitation des échanges dans le bassin régional pour diminuer les coûts des matériaux de construction, l’accompagnement du POSEI, l’adaptation des critères de performance énergétique des logements aux milieux tropicaux, la mise en cohérence des Centre des Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) entre les différents ministères et l’assouplissement de la loi littoral entre autres".

"Le "renouveau de l'Outre-mer" n'est pas pour maintenant", conclue-t-il.

Cyrille Melchior salue la réforme de l'octroi de mer

Quant au président du conseil départemental, Cyrille Melchior, contrairement à Jean-Hugues Ratenon, il se réjouit que le CIOM n'ait "pas été monopolisé par des questions d'évolution institutionnelle qui ne sont pas la préoccupation majeure des Réunionnais".

Le président de la collectivité départementale salue entre autres la réforme de l'octroi de mer évoqué depuis longtemps mais jamais pris à bras le corps.

"Cela va contribuer à faire baisser le coût de la vie dans les outremers. Évidemment, nous serons vigilants sur les répercussions de cette réforme pour les finances des communes et la protection de la production locale" Cyrille Melchior, président du Département

Parmi les mesures que la collectivité retient tout particulièrement, la signature d'une convention avec le Département pour le logement des personnes vulnérables, les 150 millions d'euros supplémentaires pour l'offre médico-sociale aux personnes handicapées, la création de zones franches douanières pour le développement d'activités manufacturières destinées à l'exportation...

Patrice Selly se réjouit que les outre-mers soient "enfin entendus"

Enfin, le maire de Saint-Benoît, Patrick Selly, insiste sur la prise en compte de la situation de La Réunion concernant la cherté de la vie, et souhaite que l'accent soit mis sur les contrôles et sanctions des abus et marges déraisonnables, tout comme sur la lutte contre les monopoles. Il attend également des "solutions immédiates" pour "revitaliser l'économie locale et renforcer l'attractivité de la région auprès des investisseurs", appelant à la création d'une "zone franche totale sur le territoire Est".