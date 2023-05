A La Réunion, Elisabeth Borne consacre son dernier jour de visite à l’emploi, avec l’expérimentation France Travail et les journées portes ouvertes du RSMA

L’emploi au menu du dernier jour de visite d’Elisabeth Borne à La Réunion, ce samedi 13 mai. La Première ministre s’est rendue à l’agence Pôle Emploi, de Trois Bassins, où elle a lancé l'expérimentation France Travail à La Réunion. Elle inaugure ensuite les journées portes ouvertes du RSMA à Saint-Pierre.

LP / PS •

Après un bol d’air frais à 2 200 mètres d’altitude, ce samedi 13 mai, au sommet du Maïdo pour parler environnement et économie, Elisabeth Borne est redescendue dans les bas de l’île. L’emploi et l'insertion sont au cœur de son dernier jour de visite à La Réunion.

L'expérimentation France Travail à Trois-Bassins et Saint-Leu

Avant midi, elle s’est rendue à l’agence Pôle Emploi, de Trois Bassins, pour lancer l’expérimentation France Travail à La Réunion.

La Réunion fait partie des 18 territoires volontaires pour tester France Travail. Elle est le seul territoire ultramarin et le seul département à avoir recentralisé le paiement du revenu de solidarité active (RSA) en 2020. Saint-Leu et Trois-Bassins sont les communes pilotes sur lesquels 2 200 allocataires du RSA vont bénéficier de cet accompagnement renforcé pour faciliter leur accès à l’emploi.

Des parcours adaptés pour 2 200 allocataires du RSA

Elisabeth Borne a écouté les témoignages de bénéficiaires réunionnais du RSA. Cette expérimentation doit permettre de repérer les forces et les faiblesses de ce nouveau dispositif à La Réunion.

L’expérimentation France Travail va proposer aux allocataires des parcours adaptés à leurs besoins et à leurs projets. Un contrat d’engagement sera signé. Il prévoira un accompagnement de 15 à 20 heures, comme pour le contrat d’engagement jeunes (CEJ). Il comprendra des activités co-définies, tels que des ateliers de remobilisation ou des actions de formation. L’Etat appelle aussi à la mobilisation des entreprises pour que ce dispositif fonctionne.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

A Saint-Pierre, les journées portes ouvertes du RSMA commencent ce samedi 13 mai

Les portes ouvertes du RSMA

Pour continuer à évoquer l’emploi, l'insertion et les formations, la Première ministre se rend ensuite au RSMA de Saint-Pierre où elle va déjeuner avant d'inaugurer à 15 heures les journées portes ouvertes.

Jusqu’à dimanche 18h, le Régiment du Service Militaire Adapté présente ses formations. Le RSMA espère recevoir 5 000 visiteurs. "On est là pour aider ceux qui ont des difficultés, rappelle le colonel Laurent de Saint-Blanquat, chef de corps du RSMA Réunion. On a aussi beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour une première expérience professionnelle, pour se frotter à un premier emploi et pour s’améliorer dans un domaine qu’ils ne connaissent pas forcément".

Ces journées portes ouvertes du RSMA permettent aux jeunes volontaires stagiaires de 18 à 25 ans de partager leur environnement de travail et leurs formations.