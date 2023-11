A Saint-Pierre, des étudiants en comptabilité intègrent la première promotion péï du Master DSCG

Ils vont pouvoir poursuivre leur cursus à la Réunion. Neuf étudiants de niveau Bac+3 ont intégré la première promotion du Master Diplôme Supérieur de Comptabilité-Gestion (DSCG). Au programme, une formation de deux ans en alternance au lycée Ambroise Vollard à Terre-Sainte.

La première promotion académique par apprentissage du Master DSCG, le Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion, vient d'être inaugurée à Saint-Pierre.

Neuf étudiants de niveau Bac+3 ont intégré cette nouvelle formation en alternance au lycée Ambroise Vollard de Terre-Sainte.

"Une formation qui manquait sur le territoire"

"Ces étudiants n’auront pas à aller en métropole pour pouvoir poursuivre leurs études", souligne Laurent Brault, conseiller du recteur pour la formation professionnelle.

"C'est une formation qui manquait sur le territoire", souligne également Katy Hoarau, la présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables (CROEC), par ailleurs marraine de cette promotion.

Des étudiants ravis de rester dans l'île

"Le fait d’offrir une opportunité de formation à un tel niveau à La Réunion, ça permet aux Réunionnais de pouvoir développer leurs compétences tout en restant ici", confirme à son tour le jeune Alexis Chevalier, l'un des neuf étudiants de ce Master DSCG.

Cette formation exigeante prépare aux métiers de la comptabilité avec des compétences élargies. Et la demande est forte chez les employeurs de l'île.

Plusieurs débouchés possibles

"Les besoins on les retrouve dans les cabinets d’expertise comptable, chez les commissaires aux comptes et dans les grandes entreprises qui ont des services de comptabilité, de gestion et de finances relativement importants", indique Patricia Brault, référente pédagogique.

"Ces diplômes sont recherchés parce que justement, ils offrent ce niveau de technicité intermédiaire qui fait parfois défaut sur l’île", rajoute l'enseignante.

Durant leurs deux années d'apprentissage, les neuf étudiants suivront en semaine deux jours de cours au lycée, et trois jours en entreprise.