Bassin Bleu à Sainte-Anne : les riverains dénoncent des incivilités

Tous les ans, la période d'été austral ramène : baigneurs, pique-niqueurs aux abords des rivières et bassins. Ils cherchent, tous, un peu de tranquilité. Résultat, plusieurs sites touristiques sont pris d'assaut. Après le ras-le-bol des riverains de la Rivière Langevin, c'est au tour des riverains de Sainte-Anne. En effet, le site du Bassin Bleu à Sainte-Anne, est lui-aussi victime d'inciviltié en tous genres.

Grosse affluence aux abords du Bassin Bleu

Dimanche dernier, plus d'un millier de personnes ont été aux abords du Bassin. Les riverains reconnaissent que le site du Bassin Bleu est agréable, mais que le civisme doit être appliqué. "C'est le capharnaüm, les voitures se garent n'importe où et même sur le radier ou sur les places de bus. Ils ignorent complétement la signalisation. Nous on est obligés de slalomer entre les voitures et parfois, ça pousse aux insultes voir aux bagarres", dénonce une riveraine. "Les gens doivent prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls et que l'on vit en communauté".

Depuis 2016, les riverains ont signalés ce même problème."Il faudrait que les forces de l'ordre soient présents tous les week-ends, pour faire respecter les panneaux de signalisation", explique une riveraine.

Ce dimanche, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont verbalisés une centaine de personnes, pour non-respect de la signalétique.

L'arrêté n'est pas respecté

En avril 2019, la municipalité de Saint-Benoît met en place un arrêté qui consolide et renforce le code de la route. L'arrêté n°522/2019 stipule que : "Le stationnement des véhicules ne sera autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effets, et les arrêts ou stationnements en pleine voie sont donc interdits". Malheureusement, très peu d'usagers du Bassin Bleu respectent la signalétique mis en place sur la portion de route amenant au bassin. "On incite les visiteurs à se garer ailleurs et à venir à pieds près du bassin lorsqu'il n'y a plus de place de parking. On leur demande, surtout, un minimum de civisme", indique Willy Gravina, directeur général adjoint au cadre de vie à la mairie de Saint-Benoît.

Stationnements gênants, Bassin bleu à Sainte-Anne • ©Laurent Figon

Vigilance crues : prudence aux abords des bassins

L'Est de l'île est bien arrosé ce mardi. La vigilance crues a donc été augmentée en jaune pour la Rivière des Marsouins. La prudence est donc requise sur l'ensemble des bassins versants de l'Est.