Coronavirus : les forces de l'ordre mobilisées pour faire respecter le confinement à La Réunion

Pour éviter une propagation du coronavirus, La Réunion est confinée. Ne sortez pas de chez vous, sauf pour raisons exceptionnelles. Policiers et gendarmes sont mobilisés et l'amende pour non-respect du confinement passe à 135 euros. Reportage.

Laura Philippon

Pour quelles raisons a-t-on le droit de sortir ?

Les rues de La Réunion sont quasiment désertes au deuxième jour de mesures restrictives sans précédent pour faire la "guerre" au coronavirus. Les Réunionnais sont confinés et doivent rester chez eux, sauf raisons exceptionnelles. L'ensemble de la population doit désormais rester cloîtrée, sauf pour se nourrir, se soigner ou travailler, en particulier les personnels de santé et les forces de l'ordre. Si vous devez sortir, il vous faudra présenter une attestation sur l'honneur.

Attestation de déplacement dérogatoire Covid-19

Quelles sanctions ?

Des policiers et gendarmes ont été déployés dans le département pour faire respecter ces mesures. Les forces de l'ordre sont désormais invitées à verbaliser toutes personnes ne respectant pas les règles.Pendant cette période de confinement, un déplacement non autorisé peut vous couter 135 euros. L'amende est encadrée par un décret qui a été publié au Journal Officiel ce mercredi. Dans un premier temps, son montant était de 38 euros.Le texte encadre la création d'une contravention de quatrième classe "réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population" et instaure une "amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros."