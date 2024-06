Crise dans le BTP : le préavis de grève illimitée est levé, les chantiers reprendront le 1er juillet

Un accord a été trouvé lors de l’ultime réunion qui s’est tenue en préfecture ce vendredi 14 juin. L’intersyndicale du BTP annonce la reprise des chantiers au 1er juillet, et donc la levée du préavis de grève illimitée du 22 mai dernier.

Ce vendredi 14 juin, organisations syndicales et patronales notamment se sont une nouvelle fois retrouvées en préfecture. A l’issue de cette rencontre, l’intersyndicale du BTP a annoncé la reprise des chantiers le 1er juillet et en conséquence la levée du préavis de grève illimitée déposée le mois dernier.

Une charte d’engagement des donneurs d’ordre et un comité de suivi

Si rien n’a été signé ce matin, lors de cette réunion de la dernière chance pour trouver une solution à la crise du BTP à La Réunion, une charte des donneurs d’ordre a notamment été proposée. Elle devrait être accompagnée d’un comité de suivi, qui se réunira chaque mois, jusqu’à la fin de l’année.

S’il est satisfait de permettre aux entreprises d’avoir " un petit bol d’air ", Maximin Hoarau, secrétaire général de la CGTR BTP, se dit tout de même " attristé " par le fait qu’il a fallu un fort mouvement du BTP pour que " tous les politiques, tous les acteurs économiques se mettent au travail ".

Un mouvement d’ampleur pour faire bouger les choses

Après avoir alerté pendant plusieurs mois, les syndicats du BTP sont passés à l’action le 22 mai dernier. Le préavis de grève illimitée déposé par l’intersyndicale du BTP, largement suivi durant 2 jours avec le blocage du Barachois notamment, avait été suspendu le 24 mai dans l’attente d’engagements.

Lors d’une réunion le 31 mai, l’intersyndicale s’était vue assurée de l’engagement de la Région et du département à soutenir la filière. Restait à en définir le calendrier.

Un premier pas vers une sortie de crise

Les annonces urgentes et à courts termes pour le 2ème semestre, c’est pas moins de 146 millions d’euros qui vont être mis en œuvre. Ça, ça va permettre de couvrir plus d’un mois de chiffre d’affaire du BTP. Anthony Lebon, président de la FRBTP

" Nous sommes satisfaits aujourd’hui que ce mouvement soit terminé, et il se termine sur une note très positive puisque nous allons tous continuer à travailler ensemble pour que le BTP puisse dans l’avenir être une filière construite et non pas à chaque instant avec des problèmes ", estime Fabrice Hoarau, conseiller régional.

La filière du BTP n’est pas encore sauvée, cela relève d’un travaille sur le long terme. Les reprises de chantier auront lieu le 1er juillet prochain.