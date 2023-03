"Deux heures de coupures d’électricité pour deux ans de retraite", les salariés grévistes d’Albioma restent mobilisés contre la réforme

Aujourd’hui encore, l’objectif c’est que la réforme des retraites ne soit pas appliquée, explique Timothée Payet, délégué CGTR de la centrale Albioma à Saint-Louis. En colère " tant sur le fond que sur la forme »", les salariés grévistes de la centrale thermique Albioma à l’usine du Gol à Saint-Louis restent mobilisés.

Direct depuis l’usine Albioma au Gol à Saint-Louis avec Thimotée Payet, délégué CGTR Albioma

En grève depuis le vendredi 17 mars, ils s’opposent à la réforme des retraites, malgré son adoption hier soir, suite au rejet des deux motions de censure à l’Assemblée nationale.

Sur le piquet de grève de la CGTR devant l’usine du Gol, les grévistes ont été rejoints en fin de matinée par des représentants de différentes sections de la CGTR. Ils sont venus en convoi d’une cinquantaine de véhicule, effectuant une opération escargot depuis Le Port jusqu’à Saint-Louis.

On a été rejoint, on a montré la force. On voit qu’on est soutenu pour la même cause.