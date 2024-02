École toujours fermée à Saint-Benoît : les parents d'élèves s'indignent, le maire portera plainte contre X

Partager :

Les élèves et le personnel de l’école maternelle et élémentaire André Hoareau étaient évacués le 9 février dernier, pour des maux de tête, des douleurs et des vomissements. Une semaine plus tard, l’école est toujours fermée. Les associations de parents d’élèves font part de leur mécontentement. De son côté, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, assure qu'il portera plainte contre X.

Annaëlle Dorressamy / Rahabia Issa / Pascal Souprayen

L’école André Hoareau devait rouvrir ce jeudi matin, à Saint-Benoît, mais ce n'est pas le cas. Suite à une désinsectisation jeudi dernier, les élèves et le personnel ont été incommodés. Les associations de parents d’élèves s’indignent. De son côté, Patrice Selly, maire de la ville, assure qu’il portera plainte contre X. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Saint-Benoît : suite à l’invasion de fourmis, l’école André Hoarau reste fermée Les associations de parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme L’école fermée pose des problèmes de garde pour les parents. Ils doivent trouver des solutions de secours pour garder leurs enfants. “Les parents ont dû chercher des solutions”, souligne Daniel Amouny, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. “Les parents sont attachés au droit à l’éducation”, précise Isabelle Poncharville, présidente de l’association des parents d’élèves des établissements publics (PEEP Réunion). Suite au cyclone Belal, l’école a été infestée de fourmis. La municipalité doit maintenir vivant le tissu associatif de la ville. La continuité pédagogique devrait être assurée. L’établissement scolaire devrait envoyer aux parents les devoirs à faire. Les parents attendent que la municipalité et le rectorat agissent. Isabelle Poncharville, PEEP Réunion L’objectif est d’assurer la continuité pédagogique Les associations des parents d’élèves déplorent un manque de communication de la part de la municipalité et du rectorat. Le rectorat annonce quant à lui, la mise en place d’une continuité pédagogique. “Elle est mise en place depuis lundi matin. Le plan a déjà été lancé”, assure Franck Masse, inspecteur à l’Education nationale. Ecoutez l'interview de Franck Masse, inspecteur à l'Education nationale sur Réunion La 1ère : Interview de Franck Masse, inspecteur de l’Education nationale On passe par différents outils, qui sont régulièrement utilisés par les parents. Nous sommes également sensibles à la fracture numérique. On met en place une structure sociale à côté de l’école pour que les élèves puissent être pris en charge. Le contact entre les enseignants et les parents d’élèves est maintenu. Franck Masse, inspecteur à l’Education nationale Les associations montent au créneau et ripostent. “Ce qui est dommage, c’est qu’on attend une semaine pour mettre la continuité pédagogique en place. S’il y a continuité pédagogique, c’est que les parents doivent être à domicile avec les enfants. Et puis on se pose la question, quelle continuité pédagogique pour les enfants qui sont en maternelle ?”, questionne Daniel Amouny, président de la FCPE. Par ailleurs, une cellule d’écoute a été mise en place par le rectorat. École fermée jusqu’à nouvel ordre L’école André Hoareau reste donc fermée jusqu’à nouvel ordre. Le maire Patrice Selly, a pris la décision de déposer plainte contre X, afin qu’une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

