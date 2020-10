Famine dans le Sud de Madagascar : les Réunionnais veulent aider

Les populations du Sud de Madagascar se retrouvent à nouveau confrontées à la sécheresse et à la famine. Une terrible situation qui fait réagir à La Réunion. Des initiatives sont prises pour leur venir en aide. Une information que vous pouvez suivre avec Réunion La 1ère, en télé, radio et web.

La solidarité réunionnaise s'organise

Témoignage : le curé du Port veut aider sa terre natale

Editions spéciales sur Réunion La 1ère

La situation est extrêmement préoccupante dans le Grand Sud malgache. La région fait face à un épisode de sécheresse exceptionnel. Il n’y a pas eu de pluies depuis neuf mois. Plus rien ne pousse dans les champs. Selon le maire d’Ifotaka, un village situé dans la région d’Antandroy, au moins huit enfants seraient morts à cause de la famine, appelée localement "kéré".En avril dernier, une étude estimait, que dans le Sud de la Grande île, 1,6 million de personnes avaient des difficultés d’accès à la nourriture en raison de la sécheresse et que 500 000 d’entre elles étaient confrontées à une insécurité alimentaire sévère nécessitant une assistance urgente. Et les restrictions liées à l’épidémie de Covid ont encore aggravé la situation, provoquant des difficultés d’approvisionnement.Dimanche, le président malgache s’est rendu sur place, il a promis l’installation de "centres nutritionnels d’urgence". Le programme alimentaire mondial des Nations unies s’est également mobilisé. Il a prévu d’apporter une assistance alimentaire à 300 000 habitants. A La Réunion, aussi, une chaîne de solidarité commence à s’organiser . Face à la situation dramatique qui touche le Grand Sud malgache, des initiatives pour l'instant individuelles sont prises. On citait récemment l’exemple de Wilson Clara, l’entraîneur du club de football de l’US Sainte-Marienne, qui, avec ses joueurs et d’autres entraîneurs de l’île, se coordonnent afin d’envoyer des denrées alimentaires et de l’eau aux malgaches sinistrés.Plusieurs cagnottes sont également lancées sur Internet, et notamment des membres de la communauté franco-malgache dans l'île. Calvain Tsimangovy, le curé de la paroissedu Port, veut lui aussier aider sa terre natale. Nos journalistes sont allés à sa rencontre ce mercredi matin pour recueillier son témoignage.On se rappelle de ce vaste mouvement de solidarité né en 2007 à la Réunion pour venir en aide aux populations du sud de Madagascar, là encore touchée par une grave crise alimentaire. L'Opération Kéré avait alors rapporté plus de 400 000 euros.Les équipes de Réunion La 1ère sont également mobilisées pour vous tenir au courant de la situation dans la Grande île. Vous pouvez suivre cette actualité ce mercredi avec Réunion La 1ère, en télé, radio et web.Les téléspectateurs pourront également intervenir en deuxième partie, avec Pascal Souprayen et Jean-Marc Collienne, en composant le 02 62 99 11 15.En radio, plusieurs émissions sont également consacrées à la situation à Madagascar. C’est ainsi que