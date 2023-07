Fin de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : pour le Cevif, une régression

Il y a un mois à peine, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) était en déplacement à La Réunion pour recueillir les paroles de victimes lors de réunions publiques. Un moment qui avait été essentielle pour des dizaines de personnes qui ressentaient le besoin d'être écoutées et entendues par une instance officielle.

"C'était l'occasion d'écouter pour la première fois les victimes. C'est une forme de reconnaissance sociale. Il était affiché en grand "On vous croit" dans les amphithéâtres", souligne Frédéric Rousset, le président du Cevif (Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales).

Mais, alors que beaucoup reste à faire autour de ces violences, cette commission qui vise à recueillir les témoignages mais aussi formuler des propositions de loi pour mieux protéger les victimes, la Ciivise pourrait bientôt disparaître.

En effet, le mandat donné à la Ciivise pour effectuer cette mission n'est que d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

"Le principe de la Ciivise c'est de partir du discours des victimes pour réviser voire proposer de nouvelles lois", rappelle Frédéric Rousset. Or, "pour le moment notre système législatif et judiciaire est bien en retard, bien en-deça de ce qu'il faudrait faire pour protéger les enfants", poursuit-il.

Pour le président du Cevif, la disparition de la Ciivise constituerait une régression.

"On remet en cause la pérennité de cette Commission parce qu'elle dérange". Elle porte au su et à la vue de tout un chacun un certain nombre de choses, que nous, associations, avions mis en lumière, mais il a fallu tout le charisme de ce collège d'experts pour qu'enfin on nous écoute que ça se traduise en propositions de loi"