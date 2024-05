Grève des pharmacies à La Réunion le 30 mai : les officines sont en danger

Le jeudi 30 mai 2024, les pharmacies de La Réunion ont répondu à l'appel à la grève des pharmacies au niveau national. Les syndicats représentatifs de la profession alertent sur les pénuries de médicaments. Ils redoutent, entre autres, l'ouverture de la vente de médicaments hors de leurs commerces et notamment en ligne. Ils réclament une revalorisation financière à hauteur d'un milliard d'euros.

Plus de 300 pharmacies ont mis la clé sous la porte, l'an dernier, dans toute la France. "Nous avons besoin de votre soutien", s'accordent à dire les syndicats représentatifs de la profession.

Le week-end de la Pentecôte, les pharmaciens de La Réunion avaient déjà répondu à l'appel à la grève des pharmacies de gardes au niveau national. Les professionnels alertent sur les pénuries de médicaments et les risques de libéralisation de la vente en ligne. Ils réclament un milliard d’euros de revalorisation financière. Après-demain, jeudi 30 mai prochain, la mobilisation continue.

Le 30 mai : "une grève exceptionnelle"

La grève des pharmacies reste "une grève exceptionnelle", souligne Cyril Apostoloff, trésorier du syndicat des pharmaciens de La Réunion et de Mayotte, qui tient à rappeler que la dernière grève nationale remonte à 2014.

Les revendications des syndicats

Pénurie de médicaments tout au long de l'année, baisse des prix des médicaments, rémunération insuffisante et une probable libéralisation de la vente en ligne sont les principales problématiques soulevées par les syndicats représentatifs de la profession. Ils craignent un modèle de santé à l'anglo-saxonne.

Les 248 pharmacies installées à La Réunion souhaitent tirer la sonnette d'alarme. "Il y a un ras-le-bol général. On est les acteurs de santé de premier recours. Les ruptures sont par milliers au fil des années", explique Cyril Apostoloff.

La pharmacie Française, et, de surcroît Réunionnaise, est en danger économique, puisque notre modèle de pharmacie de proximité est menacé par des projets politiques de libéralisation de nos professions libérales et du marché du médicament. Cyril Apostoloff, trésorier du syndicat des pharmaciens La Réunion / Mayotte

Les précautions à prendre

Les pharmaciens informent d'ores et déjà le public de cette mobilisation. "Toutes les officines de l'île seront fermées ce jeudi 30 mai, en journée et en soirée", précise Cyril Apostoloff, trésorier du syndicat des pharmaciens de La Réunion et de Mayotte.

Prenez les devants, anticipez vos besoins. Faites votre stock de médicaments dès maintenant, et ce, jusqu'à demain. Cyril Apostoloff, trésorier du syndicat des pharmaciens La Réunion / Mayotte

Des patients compréhensifs

Les patients interrogés dans les officines, soutiennent le mouvement de grève. "C'est normal qu'ils fassent grève, ils font valoir leurs droits. Mais nous, ça ne nous arrange pas", lance un homme âgé. "Je comprends leurs revendications, j'ai même signé la pétition qui circule, mais c'est compliqué. On essaie d'avoir des médicaments sous la main avant le 30 mai", explique une dame.

30 mai : mobilisation devant la préfecture

Le jeudi 30 mai, les syndicats de la profession se mobiliseront dès le matin devant les grilles de la préfecture. L'objectif est "d'expliquer au préfet nos revendications". En cas d'extrême urgence et pour assurer la continuité des soins, certaines pharmacies peuvent être réquisitionnées.

Quant aux cliniques et hôpitaux privés de La Réunion, ils renoncent à leur grève du 3 juin.