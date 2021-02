Hommage à Tonton David : en 1998, il chantait à Saint-Paul, et nous étions là

Réunion la 1ère •

Quand on évoque le nom de Tonton David, nous vient à l'esprit un Réunionnais qui s'est hissé au sommet de la musique française. Que de morceaux nous reviennent, que de titres. "Ma number one", "Chacun sa route", "Sûr et certain", "Le blues des racailles", "Peuples du monde". Des paroles qui traversent les générations, comme le retrace si bien cet article.

Ce soir, pour rendre hommage au Tonton du raggae français, nous vous diffusons un moment fort, 3 morceaux que nous avions capté en 1998, au festival "Dodo muzik". Toujour dann kèr