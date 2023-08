Ce jeudi 17 août, 217 600 écoliers, collégiens et lycéens à La Réunion ont fait leur rentrée scolaire. De Bras Panon au Port, en passant par le Sud et les Hauts de l’île, Réunion La 1ère a suivi les marmailles.

LP / AH / ACDK •

A 14 ans, Sacha a fait sa rentrée au lycée Paul Moreau de Bras Panon, ce jeudi 17 août. Ce matin, après quelques cookies et un jus de fruit, il a fermé son sac, prêt pour cette grande journée de découverte du lycée.

Prêt depuis la veille

"J’ai préparé mon sac et mon linge hier soir, je me suis préparé mentalement aussi, raconte Sacha. Je vais retrouver mes camarades, mais je ne sais pas s’ils seront ans ma classe". La rentrée est un peu spéciale pour Sacha. "C’est une première au lycée, c’est un peu stressant, mais on essaie de le rassurer et l’accompagner au mieux, explique Valérie, sa maman. Je vais l’accompagner sur une partie du chemin, jusqu’à ce qu’il retrouve ses camarades et ses cousins".

Une première rentrée au lycée à Bras Panon

Sacha à trois frères et sœurs. "Arthur rentre en maternelle aujourd’hui, Adam fera sa rentrée avec du retard lundi car l’école primaire n’est pas terminée et Sarah entre au collège demain en 5ème", explique Johny, le papa, qui se satisfait que toutes les rentrées ne se fassent pas en même temps.

Comme Sacha, 217 600 écoliers, collégiens et lycéens ont fait leur rentrée scolaire ce matin. Hier, 22 917 enseignants et agents de l’éducation nationale avaient aussi repris le chemin de l’école, sous l’œil du ministre de l’Education, Gabriel Attal en visite dans l’île.

Jour de rentrée scolaire pour les 217 600 écoliers, collégiens et lycéens à La Réunion. • ©Adjaya Hoarau

La rentrée des maternelles au Port

Au Port, à l’école André Hoarau, les marmailles ont aussi retrouvé leurs salles de classe ce matin. "C’était bien la rentrée, j’ai retrouvé mes copains", sourit un écolier de moyenne section, qui déguste son petit déjeuner aux côtés de sa maman soulagée qu’il "n’ait pas vraiment pleuré". Petit déjeuner équilibré, jardin partagé, fresque murale : au Port, de nouvelles initiatives sont mises en place dans les écoles pour cette rentrée.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Jour de rentrée scolaire à La Réunion. Reportage à l’école André Hoarau au Port

Des nouveautés dans certaines écoles

"Ces initiatives sont partagées entre parents, enseignants et enfants, explique le maire Olivier Hoarau. La ville ouvre l’école pour que le parent reste avec l’enfant dans cette découverte". L’objectif est d’étendre ces initiatives aux 7 000 marmailles des écoles du Port, qui a le label de première cité éducative de La Réunion.

"Ces initiatives, comme la fresque, apportent du bien être aux enfants, remarque Marie Laure Ball, inspectrice de la circonscription du Port. Un enfant peut réaliser une fresque avec son parent, ça aide à la confiance en soi, l’enfant se sent capable, il y a aussi des activités pour inciter les parents à avoir une bonne relation avec l’école pour avancer ensemble pour que les enfants soient heureux à l’école".

La rentrée isolée à Mafate

Dans les hauts de l’île, à Mafate, la cloche sonnera à 13 heures pour cette rentrée. L’institutrice a ainsi le temps de rejoindre son école à Aurère.

"Nous avons pris l’hélicoptère, on a fait plusieurs rotations pour déposer le matériel scolaire et nos affaires personnelles, les enfants sont arrivés à 11h30 et la classe commencera à 13h, explique Caroline Bain Charel, directrice d’école et enseignante à Mafate. C’est très particulier, nous sommes en milieu isolé avec des classes uniques de 13 à 14 élèves ou on enseigne de la petite section au CM2".

Regardez son interview en direct :

Rentrée scolaire à Mafate : invité Caroline Bain Charel

Deux rentrées reportées

A La Réunion, la rentrée est reportée pour deux écoles : l'école élémentaire Narassiguin à Bras-Panon et l'école Henri Lapierre à La Possession.

Les élèves retourneront en classe lundi 21 août, car les travaux en cours dans ces établissements ont pris du retard.

En visite à La Réunion, le ministre, Gabriel Attal, assiste à la rentrée au collège Bourbon à Saint-Denis. • ©Imaz Press

La visite ministérielle

Cette rentrée scolaire 2023 se fait en présence du ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal. Il est arrivé dans l’île, hier, pour deux jours de visite, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

A 8h, ils étaient au collège Bourbon de Saint-Denis pour échanger avec les jeunes sur la lutte contre le harcèlement scolaire.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Pour son deuxième jour de visite à La Réunion, le ministre de l’Education, Gabriel Attal, a assisté à la rentrée scolaire au collège Bourbon à Saint-Denis, où il a été question de la lutte contre le harcèlement scolaire

Gabriel Attal et Prisca Thévenot sont ensuite allés à la rencontre des parents d’élèves à l’école Frédéric Joliot Curie, à La Possession.

Hier, Gabriel Attal a promis la création de 180 postes d’AESH, assistants d’élèves en situation de handicap, pour cette rentrée. Le ministre a aussi annoncé 28 postes d’enseignants supplémentaires dans le 1er degré. Au sujet des professeurs absents, il va débloquer 28 millions d’euros pour des missions supplémentaires de remplacements. Enfin, Gabriel Attal annonce aussi vouloir "valoriser les classes bilingues à La Réunion".