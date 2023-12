Jour J pour Le Quotidien de La Réunion ce mercredi

Ce mercredi 13 décembre 2023, Le Quotidien de La Réunion saura s'il poursuivra ou s'il cessera son activité. La décision du tribunal de commerce, qui avait validé le 4 octobre le placement en liquidation du journal, sera rendue dans l’après-midi.

Annaëlle Dorressamy / Jonathan Evrard, Géraldine Blandin •

Ce mercredi 13 décembre, Le Quotidien de La Réunion sera fixé sur son sort. Le tribunal de commerce doit décider de la poursuite ou de la cessation de son activité.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Quotidien fixé sur son sort ce mercredi • ©Réunion la 1ère

Les salariés veulent un sursis de 3 mois

Même si la probable activité du journal est confirmée, notamment avec l’aide exceptionnelle de 600 000 euros versée par la Région le 1er décembre dernier, cela ne veut pas dire pour autant que Le Quotidien est sauvé.

Flavien Rosso, journaliste au Quotidien, représentera les salariés du journal lors de l’audience prévue cet après-midi à partir de 14 heures. Il était l’invité de la matinale sur Réunion La 1ère.

Aucune offre déposée

Pour l’instant, aucune offre n’a été déposée. La seule présentée était celle du groupe Média Capital, présidée par Henri J. Nijdam, directeur de la rédaction et de la publication du Nouvel économiste. Elle a été jugée irrecevable par l’administrateur judiciaire. “On avait mis le 13 décembre comme date d’audience définitive. On aurait dû avoir des offres entre le 4 octobre et aujourd’hui, mais on n'en a pas eu. Donc, on demande un sursis”, explique Flavien Rosso.

On sait que s’il n’y a pas d’offre qui tombe avant le 4 avril, il n’y aura plus de possibilité de nouveau sursis. Flavien Rosso - Le Quotidien de La Réunion

De leur côté, les salariés ne baissent pas les bras. “On continuera à travailler dans l’attente d’une reprise”, affirme Sandra Mithra, assistante de la rédaction du journal.

L’objectif est de trouver un repreneur

La cinquantaine de salariés du journal espère un sursis de trois mois, le temps de trouver un repreneur. “Cette subvention et la demande de la nouvelle période d’observation de trois mois nous a redonné espoir, mais rien n’est fait”, déplore Flavien Rosso, journaliste et représentant des salariés du Quotidien.

“Le sort du journal n'est toujours pas réglé, s’inquiète Stéphane Fontaine, journaliste au Quotidien. Tant que les repreneurs ne se manifestent pas, on sera dans la même situation”.

L’espoir d’un avenir meilleur pour Le Quotidien

C’est une étape cruciale qui se joue cet après-midi pour ce journal emblématique de La Réunion. Après 47 ans d’existence, Le Quotidien “doit trouver un repreneur”, s’accordent à dire les employés.