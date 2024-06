Journée mondiale contre l'abandon des animaux : la lutte contre l'errance animale continue à La Réunion

Comme chaque année, le dernier samedi du mois de juin est marqué par la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Ce samedi 29 juin 2024 est également la date qui précède les départs pour les grandes vacances. Dans l'Hexagone comme à La Réunion, des pics d'abandons d'animaux sont recensés. Aux quatre coins de l'île, des campagnes de sensibilisation sont menées.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Gérard •

À l'occasion de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, ce samedi 29 juin 2024, des campagnes de sensibilisation et de stérilisation sont menées par les intercommunalités aux quatre coins de l'île.

Selon les derniers chiffres de la préfecture, plus de 73 000 animaux errants ou divagants sont recensés sur la voie publique.

Maltraitance animale, abandon et errance

À La Réunion, la maltraitance animale est un fléau. Depuis quelques années déjà, nombreuses sont les associations qui montent au créneau pour faire valoir les droits des animaux. Des pages Facebook sont consacrées à la protection animale.

Les associations sont d'ailleurs endettées à hauteur de 40 000 euros auprès des cliniques vétérinaires. Dans le cadre du plan de relance pour favoriser la stérilisation, l'identification des chiens et des chats et la sensibilisation des jeunes publics, elles attendent de recevoir des subventions de l'Etat.

10 000 animaux euthanasiés chaque année

Tous les jours, des animaux de compagnies sont abandonnés. Les associations sont bien souvent débordées. Elles appellent au civisme. Sur notre île, chaque année, 7 000 à 8 000 animaux meurent sur les routes.

À La Réunion, les actions des associations permettent de sauver entre 8 000 et 10 000 animaux par an sans subventions, alors que les fourrières euthanasient plus de 10 000 animaux chaque année pour un coût estimé à 5 millions d'euros, payés par les contribuables.

Une collecte de dons à Sainte-Marie

Ce samedi, l'association pour l'Education à la Bienveillance Animale (APEBA) organise une collecte de dons au Monde des Animaux, à Sainte-Marie.

Lutte contre l'errance animale : des actions de sensibilisation

Tout au long de la journée, le TCO informe le public sur les communes de Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession et le Port sur les dangers de l'abandon.

Les rendez-vous de la journée :

Saint-Paul : Gare routière à partir de 8 heures

: Gare routière à partir de 8 heures Le Port : Centre commercial Cap Sacré-Cœur de 10h30-12h30

: Centre commercial Cap Sacré-Cœur de 10h30-12h30 La Possession : E. Leclerc de 13h à 15h

: E. Leclerc de 13h à 15h Saint-Leu : Marché forain + centre-ville à partir de 7 heures

: Marché forain + centre-ville à partir de 7 heures Trois-Bassins : Super U + centre-ville à partir de 9h30

Renforcer la stérilisation des animaux à La Réunion

Dans l'Est, la Cirest réitère sa campagne de stérilisation à l'attention des contribuables non imposables. Une prise en charge 100 % gratuite qui permet d'identifier et de stériliser les animaux de compagnie, notamment les chiens et chats, qu'ils soient des mâles ou des femelles.

Dans un cabinet vétérinaire de Saint-André, trois à quatre animaux sont stérilisés chaque jour grâce à la prise en charge de la Cirest, soit une centaine depuis le début du mois de juin.

"Les propriétaires étaient en attente depuis plusieurs semaines, donc ça a recommencé un peu fort", lance Nicolas Lefèvre, vétérinaire à Saint-André.

1 000 demandes de stérilisation en attente dans l'Est

1 000 demandes sont en attente pour cette nouvelle campagne de stérilisation. Un engouement dont se félicite Mickaël Boyer, directeur du contrôle du service public et de la tranquillité au sein de la Cirest. "Le but est de stériliser en masse pour éviter toute prolifération non maîtrisée, dit-il. Aujourd'hui, on se retrouve avec 73 000 chiens errants sur le territoire, ça fait beaucoup".

Cette opération est menée grâce à la collaboration des vétérinaires de l'Est.

C'est vraiment un effort conjoint entre la Cirest et les vétérinaires qui acceptent de travailler à prix quasiment coûtant pour une noble cause. Et bien sûr, on apporte notre pierre à l'édifice de cette manière-là. Nicolas Lefèvre, vétérinaire

Mickaël Boyer explique la démarche à suivre pour bénéficier de la campagne de stérilisation gratuite : "pour un particulier, c'est très simple. Il suffit d'envoyer les documents demandés sur le site de la Cirest. On vérifie les pièces justificatives et le particulier reçoit un bon par voie postale. Il suffit ensuite de prendre rendez-vous chez le vétérinaire".

Les avantages de la stérilisation pour les animaux

La stérilisation apporte aussi des avantages pour les animaux. "Ça évite les phénomènes de chaleur où les chiennes ont tendance à fuguer, avec le risque de se faire écraser", souligne Nicolas Lefèvre.

Ça évite les bagarres aussi. On évite les pathologies aussi, puisqu'une chienne stérilisée aura moins de risques d'avoir une tumeur mammaire ou ovarienne. Nicolas Lefèvre, vétérinaire

Avec 180 000 euros de budget pour l'année, la Cirest espère doubler le nombre d'animaux stérilisés pour cette nouvelle campagne.

3677 : signaler la maltraitance ou l'abandon d'un animal

Il est possible de signaler l'abandon ou la maltraitance animale en appelant le 3677. Il s'agit d'un nouveau numéro national mis en place en début de semaine. Le service est joignable 7 jours sur 7.