Korbey d'Or : les repreneurs ont jusqu'au 2 décembre pour déposer leur candidature

Le Tribunal de commerce de Saint-Denis accorde un délai supplémentaire à Korbey d'or pour élargir son éventail d'investisseurs. Une quarantaine de repreneurs se sont déjà positionnés. Les autres ont jusqu'au 2 décembre pour déposer leur candidature. L'examen complet des offres aura lieu le 15 février 2023.

HM / FM •

Ce mercredi après-midi une audience a eu lieu au Tribunal de commerce de Saint-Denis, pour discuter de l'avenir de Korbey d'or. L'entreprise d'aide à domicile, a été placée en liquidation judiciaire le 31 août dernier, avec 4,4 millions d'euros de passif à solder. "L'objectif de cette audience, c'était pour que l'on puisse bénéficier d'un délai supplémentaire pour pouvoir finaliser l'opération de sortie de la procédure, c'est-à-dire vers un plan de cession", explique l'administrative judiciaire, Me Elise de Laissardière.

Les repreneurs se positionnent

Au total, une quarantaine d'offres ont déjà été soumises au Tribunal de commerce de Saint-Denis. Un délai supplémentaire a été accordé pour élargir l'éventail d'investisseurs. Les repreneurs ont jusqu'au 2 décembre pour déposer leur dossier.

Les salariés se disent satisfaits de la procédure, et confiant pour la suite. En effet, les dossiers des repreneurs seront examinés pour veiller à ce que le volet économique et social soit respecté. Les 655 salariés ont eux aussi leur mot à dire, et examineront les offres de reprise.

C'est finalement le Tribunal de commerce après un examen complet des dossiers qui rendra sa décision, le 15 février 2023.

La liquidation judiciaire prononcée

La société d'aide à la personne a été mise en liquidation judiciaire au mois d'août par le Tribunal de commerce, avec un déficit de 4,4 millions d'euros.

En 2018, l'entreprise d'aide à domicile a accumulé les passifs, soit 3,2 millions d'euros de passif.

En à peine 5 ans, 1,2 millions d'euros de passif se sont ajoutés, amenant ainsi le Tribunal de commerce à prononcer la liquidation judiciaire.

Une liquidation judiciaire qui intervient lorsque l'entreprise est en état de cessation de paiement, en étant en redressement, mais ne rencontre pas de difficultés d'activités.

Rappel des faits

En 2019, les dirigeants de la société d’aide à la personne Korbey d’or, Sergio Toinette et Stéphane Denize, soupçonnés d’abus de biens sociaux à des fins personnelles, avaient été reconnus coupables par le Tribunal de correctionnel de Saint-Pierre.

Sergio Toinette avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 50 000€ d’amende. Stéphane Denize, quant à lui, avait été à 24 mois de prison avec sursis et d'une amende de 100 000€. Les deux hommes avaient également interdiction d'exercer toute activité commerciale, ainsi que toute activité dans la fonction publique pour une durée de 5 ans.