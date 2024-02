La chasse au tangue suspendue, un nouvel arrêté pourrait permettre la pratique de la mi-mars à la mi-avril

Alors qu'elle devait commencer à la fin de la semaine, la chasse tangue 2024 est suspendue. La préfecture travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau calendrier, qui permettrait la pratique du 15 mars au 15 avril. Les chasseurs eux, disent leur colère et manifesteront vendredi.

La chasse au tangue n'ouvrira pas ce samedi 17 février 2024 : hier lundi, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a donné raison à l'association de défense des animaux One Voice, qui argumentait notamment que les dates de la saison de chasse avaient un effet néfaste sur la population de ces rongeurs sur l'île. La saison de chasse 2024 est donc pour l'instant suspendue.

La suspension de la chasse tangue fâche de nombreux amateurs, qui ne cachent pas leur colère à quelques jours de l'ouverture.

Les chasseurs en colère

Patrick Gastrin, le référent tangue de la Fédération départementale de chasse de La Réunion, dit son désappointement. La décision passe mal pour lui, comme pour de nombreux chasseurs de tangue, fait-il savoir.

"Pou moin c'est pas une bonne chose parce que les chasseurs la fini trop préparer. A quelques jours de l'ouverture, une sanction comme ça qui tombe, ça va aller jusqu'à un mouvement social. Mi peu pa admet' que une association de l'extérieur i vient impose a li su not territoire. Sa lé inacceptable" Patrick Gastrin, le référent tangue de la Fédération départementale de chasse de La Réunion

"Un patrimoine"

Expédit Cadet, chasseur, ne comprend pas non plus la décision du tribunal administratif. "Lé bête parce que c'est un patrimoine pou La Réunion, nou la toujours chassé depuis longtemps. La na un monsieur i sorte Strasbourg i fé son loi et les Réunionnais lé pénalisé", lâche-t-il.

"Ce n'est pas un commerce, c'est une passion"

Les deux chasseurs garantissent faire attention à leurs prises lors de la chasse, et munir leur chien de muselière pour éviter qu'ils ne blessent les femelles gestantes ou les juvéniles. Alors que pendant ce temps-là, les braconneurs n'ont pas ces considérations, considèrent-ils. "Ce n'est pas un commerce la chasse, c'est une passion. Les gens i sa chasse le tangue n'importe quand, n'importe où", souligne Patrick Gastrin, le référent tangue de la Fédération départementale de chasse.

Un nouvel arrêté en préparation

Mais un nouveau calendrier a aussitôt été mis à l'étude, avec la Fédération départementale de chasse. Le futur arrêté placerait le début de la chasse tangue au 15 mars, pour s'achever le 15 avril 2024. Soit seulement un mois au lieu des deux initialement prévus.

Chasse tous les jours

En contrepartie, les quelque 800 licenciés du département pourraient s'adonner à leur passion, sur les 13 lots ciblés, tous les jours au lieu seulement des mercredi, samedis et dimanches.

Ce nouvel arrêté permettrait ainsi de contrer l'argument de l'association One Voice, selon laquelle le pic d'observation des femelles gestantes et allaitantes se situait au mois de février, donc pendant la période de chasse.

Une manifestation vendredi

Malgré ce nouveau calendrier à venir, les chasseurs en colère entendent défendre la pratique qu'ils considèrent comme une tradition ancestrale : une manifestation aura lieu vendredi, devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Ils regrettent en outre le silence de l'ensemble de la classe politique sur ce sujet.