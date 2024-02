Le début de la chasse au tangue suspendu à la décision du tribunal administratif

La chasse au tangue doit démarrer le 17 février prochain, mais l’association de défense des animaux One Voice saisit le tribunal administratif en référé. Elle veut empêcher cette pratique et réclame la suspension en urgence de l’arrêté préfectoral qui l’autorise. Le tribunal administratif rendra sa décision la semaine prochaine.

Hermione Razafinarivo / Olivier de Larichaudy / Précilla Ethève •

L’association de défense des animaux One Voice saisit en référé le tribunal administratif concernant la chasse au tangue. Elle avait déjà obtenu gain de cause en décembre dernier auprès du tribunal sur la campagne de 2022. Le lancement de la chasse prévu entre le 17 février et le 14 avril est pour l’instant suspendu à la décision du tribunal administratif.

Menace sur la chasse

Est-il vraiment raisonnable, durable de chasser le tangue de février à avril ? C’est la question soulevée par One Voice. Pour l’association, les modifications portées à l’arrêté préfectoral, interdisant le prélèvement de femelles gestantes et allaitantes durant la période ne suffit pas. Impossible également selon le collectif de contrôler les prises accidentelles des chiens envoyés pour les débusquer.

"La chasse au détriment de la vie sauvage"

En décembre 2023, la juridiction a reconnu que des milliers de petits rongeurs avaient été abattus en toute illégalité. One Voice déplore le fait que le préfet de La Réunion donne son accord pour une nouvelle saison. "Ce scénario privilégie encore une fois le loisir des chasseurs au détriment de la vie sauvage", dénonce l’association. "Victimes du braconnage et de la disparition grandissante de leur habitat, près de 100 000 tangues sont tués chaque année après des heures de traque", estiment les défenseurs des animaux.

Pic de naissances en janvier

One Voice défend aussi le fait que la période de chasse est mal choisie car les juvéniles seraient nombreux. Durant l’audience, Jane Cozette, biologiste spécialiste du tangue sur l'île et présidente de la Fédération de la chasse tente de nuancer. Pour elle, le pic de naissance se situe en janvier, ce qui préserverait la ressource.

"Espèce potentiellement envahissante"

La scientifique explique également que les prélèvements annuels sont réduits à 50 000 spécimens quand l’île en abriterait un à deux millions. Elle rappelle tout de même que le tangue est "une espèce exotique potentiellement envahissante, peut impacter la faune et la flore locale, peut être porteur de maladie, mais le pic apparaît bien hors de la période de chasse", explique Jane Cozette.

Décision la semaine prochaine

L'animal représente aussi un risque pour les œufs du pétrel noir de Bourbon oiseau, en l’espèce endémique et en danger critique d'extinction.

Le tribunal administratif rendra sa décision la semaine prochaine.