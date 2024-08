La Frégate de surveillance Floréal est de retour à la base navale du Port après quatre jours d'entraînement

Après quatre jours en mer et des exercices d'entraînement intenses, la Frégate de surveillance Floréal est de retour depuis hier, vendredi 24 août, à la Base Navale du Port de la Pointe-des-Galets. À bord, 12 Réunionnaises et Réunionnais. Immersion au sein du Floréal.

Le Floréal est, avec le Nivôse, une des deux Frégates de surveillance de la base navale du Port, à la Pointe-des-Galets. Après quatre jours d'entraînement en mer, la Frégate de surveillance Floréal est de retour à La Réunion.

Sur le pont et les plages avant et arrières de la Frégate de surveillance Le Floréal, les marins se préparent à l’appareillage.

Des entraînements en mer

Sous les ordres du Maître Ludovic, le Bosco, le responsable des manœuvres à bord, hommes et femmes s’activent pour sécuriser le Floréal, bâtiment militaire de la Marine nationale au quai de la base navale du Port de la Pointe-des-Galets.

C’est un bateau que je ne connaissais pas, donc le fait d'être sorti en mer pendant plusieurs jours, ça m'a mis dans le bain et ça m'a permis de voir comment le bateau fonctionnait. Maître Ludovic, Bosco - Frégate de surveillance Floréal

12 Réunionnais à bord du Floréal

Ils sont 12 Réunionnaises et Réunionnais à servir à bord du Floréal, comme le second Maître Amandine, du bureau matériel. Elle a quitté son ordinateur et ses dossiers pour aider à la manœuvre sur la plage avant.

"Je fais tout ici, dit-elle, sourire aux lèvres. Mais c'est sympa, on voit de tout. Au moins, on ne reste pas derrière un ordinateur, on fait un peu de tout. C'est une première pour moi. Tout ce que j'ai fait pendant ces jours-là. Pour l'instant, ça me plaît bien".

La plage arrière du Floréal accueille l'hélicoptère Panther

L’activité la plus intense a été sur la plage arrière, celle qui accueille l’hélicoptère Panther de la Marine nationale. Durant trois jours, de nombreux scénarios ont été simulés, de la panne radio jusqu’au crash.

Ces exercices sont indispensables pour maintenir un haut niveau de maîtrise des pilotes et de la chaîne de commandement de l’appontage. Tous les deux ans, ils se déroulent sous les yeux experts de deux contrôleurs venus spécialement de Toulon pour les évaluer.

Là ils ont eu un bon coup d’accélérateur sur leur reprise en main. Maintenant, il va falloir qu'ils continuent à développer leur aisance, surtout pour les nouveaux. Capitaine de Frégate Laurent, contrôleur État-Major Alavia - Toulon

96 heures en mer à bord du Floréal

Durant ces 96 heures en mer, les 90 marins dont un tiers de nouveaux marins, n’ont eu cesse de répéter les manœuvres pour acquérir des automatismes, comme circonscrire un incendie, sauver un personnel à la mer ou encore effectuer des tirs.

J’ai vu, pour la première fois un équipage renouvelé, reconstitué à la mer, avec un excellent état d'esprit. Donc, ça confirme ce que j'attendais de cette sortie. S'il faut aller au combat, il y aura du répondant. Capitaine de Frégate François-Xavier Poisson, commandant, Frégate de surveillance Floréal

D’ici à la fin de l’année, le Floréal devrait appareiller pour au moins deux missions longues de plusieurs semaines.