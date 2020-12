Le Piton de la Fournaise offre sa troisième éruption de l’année à La Réunion

Pour la troisième fois de l’année, le Piton de la Fournaise est entré en éruption, ce lundi 7 décembre, à 4h40. Trois fissures sont ouvertes sur le flanc Ouest. L’éruption est visible depuis le Piton de Bert, via le parking Foc-Foc.

Trois fissures et des fontaines de lave d’une dizaine de mètres de hauteur. Le Piton de la Fournaise offre à La Réunion sa troisième éruption de l’année ce lundi 7 décembre, à l'intérieur de l'enclos. Le volcan s’est réveillé à 4h40 ce matin, après une crise sismique débutée à 2h28. Le spectacle est visible depuis le Piton de Bert, à proximité du parking Foc-Foc."Les trois fissures se sont ouvertes sur le flanc ouest sud-ouest du volcan, à une altitude comprise entre 2300 et 2190 m et sur une distance totale d’environ 700 mètres", explique l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise.Ce lundi matin, les gendarmes du PGHM et les équipes de l’Observatoire ont pu survoler l’éruption, entre 7h et 7h30 heure. "Les trois fissures étaient actives projetant des fontaines de lave d’une quinzaine de mètre hauteur. Le front de coulée se propageait très lentement et se situait à environ 2120 mètre d’altitude", explique les spécialistes du volcan.Ce midi, Aline Peltier, directrice de l'Observatoire, explique que les "fontaines de lave sont désormais d'une dizaine de mètres environ". "L'activité est toujours plus importante à l'ouverture des fissures avec un dégazage importante, ensuite un essouflement est toujours observé en début d'éruption", précise Aline Peltier. Les trois fissures sont toujours bien visibles ce midi et une équipe de l'Observatoire est sur place pour prélever de la lave.Pour admirer le spectacle, il faut se rendre au parking Foc-Foc puis emprunter à pieds le sentier du Piton de Bert. L'éruption sera visible au bout de 30 à 45 minutes de marche. Elle est aussi visible depuis le Pas de Bellecombe, mais la vue est bien plus éloignée. La dernière éruption dans cette zone remonte à 2015, précise l'Observatoire.Le volcan est en éruption à 4h40. Les premières observations ont pu être réalisées depuis les caméras de l’Observatoire, notamment celle installée au Piton de Bert. Sur place, des randonneurs qui campaient dans leur tente ont rapidement confirmé l’éruption sur Réunion La 1ère. Une des coulées de lave s’avançait sous leurs yeux dès 5 heures du matin. (Retrouvez notre article ici). "Compte tenu de la présence de gaz chauds et incandescents, et de l'émission de lave en cours", le préfet a décidé de déclencher "la phase d'alerte 2-2 "éruption en cours dans l'enclos" du dispositif spécifique Orsec volcan ce lundi à 05h30". L'accès du public à l'enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier est interdit.De gros panaches de fumée sont visibles depuis la RN2, la route des Laves, mais pas l’éruption. Les panaches sont aussi visibles depuis le ciel, via ces images satellites postées par Météo France Océan Indien.La nuit dernière, la crise sismique avait commencé dès 2h28 heure locale. Vendredi déjà, une première et très courte crise sismique s’était produite. Les scientifiques de l’Observatoire n’excluaient pas une autre crise dans les jours à venir.Cette nuit, les instruments de l'Observatoire se sont à nouveau affolés. Cette fois, la crise sismique était accompagnée de déformation rapide, indiquant que le magma était en train de quitter le réservoir magmatique pour se propager vers la surface. Il aura fallu moins de 2h30 pour que la lave atteigne la surface de la terre.La dernière éruption du Piton de la Fournaise remonte au mois d’avril. Elle avait eu lieu dans le secteur des Grandes Pentes. Le premier réveil du volcan de l’année 2020 remontait au 10 février. Le Piton de la Fournaise est l’un des plus actifs au monde. En 2019, il est entré cinq fois en éruption.